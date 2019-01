Commissie wil winstbelasting voor havens Italië en Spanje

dinsdag 8 januari 2019 , 12:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil dat Italië en Spanje de belastingregimes voor hun havens in lijn brengen met Europese staatssteunregels. Havenbedrijven moeten over de winsten van hun economische activiteiten, zoals de entreegelden voor de havens, belasting gaan betalen ,,zoals alle andere bedrijven’’, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (mededinging).

In Italië zijn de havenbedrijven nu volledig vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting. In Spanje is dat ook zo in Baskenland, terwijl havens in andere regio’s gedeeltelijke vrijstellingen genieten.

Brussel wil dat de twee landen zorgen dat de havenbedrijven vanaf 1 januari 2020 vennootschapsbelasting gaan betalen. Ze krijgen twee maanden de tijd om te reageren op het commissiebesluit.

In januari 2016 droeg Brussel de Nederlandse regering al op een einde te maken aan de belastingvrijstelling voor de zes zeehavens. In juli 2017 beval Vestager België en Frankrijk ook met belastingvoordelen voor hun havens te stoppen.

Terug naar boven