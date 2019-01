Ambassadeur vindt Russisch gas voordeligst voor Nederland

dinsdag 8 januari 2019 , 7:12

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet zelf bepalen wat beter voor het land is; het goedkope Russische of het dure Amerikaans gas. Dat schrijft de Russische ambassadeur in Nederland Alexander Shulgin dinsdag in een open brief in De Telegraaf.

De ambassadeur reageert ermee op een open brief van de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, afgelopen december. Daarin riep hij Nederland op om niet mee te werken aan het Russische gasproject Nord Stream 2. Dat is een nieuwe pijpleiding die door de Oostzee moet lopen om delen van Europa van Russisch gas te voorzien. Hoekstra denkt dat Rusland de pijpleiding kan gaan gebruiken om politieke macht uit te oefenen op Europese landen.

Shulgin schrijft dat de VS ,,in een misplaatste messiasrol de andere de les proberen te lezen". Volgens hem hebben de VS een enorm belang bij ,,het promoten van eigen energiebronnen op de Europese markt en het lasteren van concurrenten".

In het stuk somt hij voordelen van Russisch gas op, zoals dat het goedkoper zou zijn. Ook zou Nord Stream 2 een ,,puur commercieel project" zijn en niet ,,in tegenstelling staan met de Europese wetgeving".

