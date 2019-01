Duitse tijdsdruk voor Britten bij 'no deal'

maandag 7 januari 2019 , 20:25

BREXIT

BERLIJN (ANP/DPA) - Bij een brexit zonder afspraken moeten Britse staatsburgers in Duitsland na een overgangsperiode van drie maanden een nieuwe verblijfsvergunning aanvragen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Berlijn gezegd. Door een 'no deal' verandert de stevige rechtspositie van Britten. ,,Ze verliezen hun status als ingezetene van de EU''.

De tijdsdruk is in Duitsland aanzienlijk. De Nederlandse regering maakte maandag bekend dat Britten in het geval van een afscheid zonder akkoord in ieder geval nog vijftien maanden in Nederland mogen blijven zonder actie te hoeven nemen. Naar schatting wonen en werken er in ons land 45.000.

In Duitsland gaat het volgens de gegevens van eind 2017 om 116.000 mensen. Een aantal overheidsinstanties heeft al wel een plan klaarliggen voor vrijwillige registratie om de betrokkenen gemakkelijker te kunnen bereiken. Bij een geregeld vertrek uit de EU eindigt de afgesproken transitieperiode pas eind 2020. Regeringswoordvoerder Steffen Seibert zei dat een no-dealbrexit slecht is voor zowel Groot-Brittannië als Duitsland en andere EU-landen.

