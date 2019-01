Britten testen verkeersplan voor na brexit

maandag 7 januari 2019 , 14:37

DOVER (ANP) - Tientallen vrachtwagenchauffeurs testen in het Verenigd Koninkrijk een plan dat de verkeersdruk moet verminderen bij een brexit zonder deal. Deelnemers reden van het verlaten vliegveld Manston in Kent naar de haven van Dover en terug, berichten Britse media.

De Britse autoriteiten lieten zo testen hoe haalbaar het is om de luchthaven te gebruiken als een enorme parkeerplaats voor vrachtwagens. Er kunnen dan 6000 voertuigen terecht, fors meer dan de circa negentig trucks die deelnemen aan de proef.

Vervoerders vrezen dat een brexit zonder deal zal leiden tot meer grenscontroles en lange files bij de haven. Uit de proef van maandag moet onder meer blijken of het verantwoord is om veel vrachtwagens van het vliegveld naar de belangrijke Kanaalhaven te laten rijden.

De parlementariër die Dover vertegenwoordigt in het Lagerhuis, de conservatief Charlie Elphicke, was niet onder de indruk. ,,We moeten onthouden dat de Kanaalhavens iedere dag 10.000 vrachtwagens moeten verwerken'', zei hij. ,,Een test met minder dan honderd voertuigen is niet eens een druppel in de oceaan.''

