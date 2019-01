May sprak afgelopen week met EU-leiders

woensdag 2 januari 2019 , 20:40

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP) - De Britse premier Theresa May sprak de afgelopen week over de brexitdeal met een aantal EU-leiders, onder wie Mark Rutte, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Dat meldde de Financial Times woensdag. Volgens een woordvoerder van de Nederlandse regering ging het om telefonisch overleg.

May wilde volgens de krant garanties voor de tijdslimiet in haar zogenoemde backstop-plan, bedoeld om een fysieke grens tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland te voorkomen. Dat is een cruciaal onderdeel in het akkoord dat ze met Brussel sloot over de uittreding uit de Europese Unie.

Terug naar boven