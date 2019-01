ECB grijpt in bij Italiaanse Banca Carige

woensdag 2 januari 2019 , 12:23

GENUA (ANP/RTR) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft drie bewindvoerders aangesteld voor de Italiaanse Banca Carige, nadat vrijwel het voltallige bestuur van de financiële instelling was opgestapt. De maatregel is bedoeld om de stabiliteit van de kwakkelende bank uit Genua te garanderen.

Banca Carige verkeert al lange tijd in financiële problemen. Onlangs werd de crisis nijpend, omdat aandeelhouders niet instemden met een plan om nieuw kapitaal aan te trekken met de uitgifte van nieuwe aandelen. De ECB wil de bank dwingen toch verder te gaan met het versterken van zijn kapitaalpositie. Daarnaast stuurt de ECB aan op een fusie met een stabielere branchegenoot.

De Italiaanse bankensector was de afgelopen jaren een hoofdpijndossier voor zowel Rome als Brussel. Vooral de grote omvang van portefeuilles met slechte leningen zijn een probleem. Zo moest Monte dei Paschi di Siena voor miljarden euro's aan overheidsgeld worden gered. Banca Carige, naar eigen zeggen goed voor ruim 1 miljoen klanten, is een van de laatste Italiaanse probleembanken die nog in de gevarenzone zitten.

