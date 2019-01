Roemenië voor het eerst EU-voorzitter

dinsdag 1 januari 2019 , 5:00

BRUSSEL (ANP) - Voor het eerst is Roemenië zes maanden voorzitter van de EU. Van 1 januari tot 1 juli bepaalt het in 2007 tot de EU toegetreden voormalige Oostblokland de agenda en stelt het de prioriteiten vast.

De Roemenen nemen het stokje over van Oostenrijk. De minister voor Europese Zaken, George Ciamba, rekent op ,,een intense periode’’ door het Britse vertrek uit de EU (brexit) op 30 maart en de Europese verkiezingen eind mei. Ook worden de onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 opgevoerd.

In mei organiseert Boekarest een speciale top in de stad Sibiu over de toekomst van de EU. De 27 leiders zullen er de politieke strategie voor de komende jaren bepalen.

Roemenië zit overigens sinds het EU-lid is in een toezichtsprogramma van de Europese Commissie vanwege tekortkomingen in de rechtsstaat, maar holt eerder achter- dan vooruit. Vicevoorzitter Frans Timmermans vindt de situatie ,,bedroevend.'' ,,Het is essentieel dat Roemenië onmiddellijk weer op het juiste spoor komt met de corruptiebestrijding en een onafhankelijke gerechtelijk apparaat garandeert’', zei hij in november. Ook wees hij op het belang van een vrije pers.

