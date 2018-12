Juncker: EU-landen hypocriet over grensbewaking

zondag 30 december 2018 , 5:45

BRUSSEL (ANP/DPA) - Jean-Claude Juncker heeft zich beklaagd over de houding van meerdere landen over een sterkere Europese grens- en kustwacht. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie maken EU-lidstaten zich schuldig aan ,,hemeltergende hypocrisie'', zo zegt hij in de Duitse krant Welt am Sonntag.

De 28 landen kwamen eind juni overeen de Europese grens- en kustwacht Frontex snel uit te breiden om de buitengrenzen te versterken. Het stoort Juncker dat de EU inmiddels te hard van stapel zou lopen. ,,Nu zijn er plotseling zorgen van alle kanten. Dat het een inbreuk zou zijn op de soevereiniteit, dat alles veel te snel gaat en dat de aantallen te hoog gegrepen zijn. Dat is toch van een hemeltergende hypocrisie", zegt hij.

De Europese Commissie stelde in september voor de permanente reserve van Frontex van 1500 tot 10.000 manschappen te verhogen tegen 2020. Meerdere EU-landen vonden dat te snel gaan. Oostenrijk, dat tot het einde van het jaar voorzitter van de EU is, stelde daarom voor de uitbreiding tot 2027 uit te smeren.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven