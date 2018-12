Beleggersvertrouwen krijgt flinke knauw

zaterdag 29 december 2018 , 6:00

AMSTERDAM (ANP) - Het vertrouwen onder Nederlandse particuliere beleggers heeft deze maand een flinke deuk opgelopen. Dat blijkt uit de maandelijkse BeleggersBarometer van ING. Door de koersdalingen in december kijken veel beleggers negatief terug op het jaar. Ook hebben particuliere beleggers een weinig positieve verwachting van het beursjaar 2019.

De maandelijkse vertrouwensscore kwam uit op 105 punten. Dat was in november nog 122 punten. De BeleggersBarometer geeft bij een score boven de honderd punten aan dat beleggers vertrouwen hebben, beneden de honderd punten zijn ze negatief gestemd. Bijna de helft van de beleggers zag de waarde van zijn portefeuille in de afgelopen drie maanden dalen.

Voor komend jaar zijn de verwachtingen verdeeld. Ruim een derde rekent op een koersstijging, de rest gaat uit van gelijkblijvende of dalende koersen.

Particuliere beleggers noemen onder meer de nog steeds groeiende economie en de lage rente als kansen voor beurs. Geopolitieke spanningen rond de brexit en de Amerikaanse handelspolitiek zijn de grootste bedreiging. Ook de angst voor een nieuwe recessie en hoge waarderingen van aandelen kunnen voor tegenwind zorgen.

