'Korte hypotheekrente stabiel tot begin 2020'

vrijdag 28 december 2018 , 6:19

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De kortlopende hypotheekrente blijft, onder invloed van de lage inflatie, vrijwel stabiel tot begin 2020. Dat verwacht De Hypotheker. De langlopende hypotheekrente blijft volgens de hypotheekadviesketen op korte termijn stabiel.

De langlopende rente wordt nu nog laag gehouden door de grootschalige aankoop van obligaties door de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank stopt in januari met het maandelijkse opkoopprogramma van 15 miljard euro aan obligaties, en dat kan op termijn zorgen voor een opwaartse druk op de rente. Hierdoor kunnen de rentetarieven van 10 jaar of langer in de loop van 2019 weer voorzichtig gaan stijgen'', aldus commercieel directeur Twan Cats van De Hypotheker.

