'Nieuwe baas ECB waarschijnlijk een Fin'

donderdag 27 december 2018 , 19:42

FRANKFURT (ANP) - De Fin Erkki Liikanen is de meeste waarschijnlijke opvolger van Mario Draghi als president van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat komt naar voren uit een rondgang onder 24 vooraanstaande economen door de Britse zakenkrant Financial Times.

De termijn van Draghi bij de ECB loopt in oktober 2019 af. In het geruchtencircuit over zijn opvolging doen meer namen de ronde. Volgens de krant zouden de ondervraagde economen in doorsnee het liefst zien dat de Fransman Benoît Cœuré de voorzittershamer bij de ECB in handen krijgt. Hij zit nu al in het bestuur van de centrale bank.

De kenners denken evenwel dat de ervaren Liikanen meer kans maakt. De 68-karige Fin was tot de zomer van dit jaar de hoogste baas van de centrale bank van Finland. Eerder was hij jarenlang eurocommissaris in Brussel. Ook is hij een tijdje minister van Financiën van Finland geweest.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), werd eerder ook genoemd als mogelijke opvolger van Draghi. Maar Knot heeft recent een topfunctie bij de internationale toezichthouder Financial Stability Board (FSB) erbij gekregen. Daardoor lijkt hij niet meer in de race voor een nieuwe baan in Frankfurt.

