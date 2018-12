Kustwacht Libië pikte dit jaar al 15.000 migranten op

donderdag 20 december 2018 , 17:56

TUNIS (ANP/RTR) - De Libische kustwacht heeft naar eigen zeggen dit jaar al zo'n 15.000 migranten opgepikt die probeerden de Middellandse Zee over te steken naar Italië. Velen van hen zijn volgens de Verenigde Naties, die het werkelijke aantal veel hoger schat, vastgehouden onder onmenselijke omstandigheden en het slachtoffer geworden van misbruik.

Libië heeft de kustbewaking opgevoerd na nieuwe boten te hebben gekregen van Italië. De rechts-populistische regering in Rome probeerde daarmee de stroom illegale Afrikanen in te dammen. De VN-missie in Libië (Unsmil) stelde donderdag in een rapport van 61 pagina's dat de kustwacht 29.000 migranten heeft tegengehouden of gered in de eerste negen maanden van 2018.

Het is onduidelijk welke cijfers kloppen. De migranten en vluchtelingen worden naar opvangcentra gebracht die formeel onder controle staan van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de praktijk maken machtige, gewapende groeperingen er de dienst uit.

