Brexit zonder deal niet 'onwaarschijnlijk'

donderdag 20 december 2018 , 15:31

Bron: European Commission

LONDEN (ANP) - De Britse overheid heeft een gids aangepast waarin burgers en bedrijven worden geadviseerd over de voorbereidingen voor een chaotische brexit zonder deal. De autoriteiten repten in de tekst eerst nog over het ,,onwaarschijnlijke'' scenario waarin het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt zonder akkoord over de toekomstige relatie, maar dat woord is nu geschrapt.

Het Britse ministerie dat gaat over de brexit erkent dat het taalgebruik in de documenten op de schop is gegaan. Dat gebeurde nadat de regering had besloten de voorbereidingen voor een brexit zonder deal op te voeren. ,,We verwachten nog steeds een deal rond te krijgen en denken dat dat de meest waarschijnlijke uitkomst is'', beklemtoonde een woordvoerster.

Het Verenigd Koninkrijk stapt over iets minder dan 100 dagen uit de Europese Unie. Londen en Brussel hebben al afspraken gemaakt over de toekomstige relatie, maar die moeten nog wel worden goedgekeurd door het Britse parlement. Dat dreigt de brexitdeal echter te torpederen. Daardoor moest een stemming over het akkoord deze maand worden uitgesteld.

