EU-kartelonderzoek banken om staatsleningen

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Commissie is bezig met een onderzoek naar vier banken op verdenking van overtreding van mededingingsregels bij de handel in overheidsobligaties op de Europese markt. Er wordt bekeken of in de periode tussen 2009 en 2015 onder meer prijsmanipulatie plaatsvond.

Er werd niet gemeld welke banken onderzocht worden, maar zij zijn door Brussel op de hoogte gebracht van het onderzoek. Deutsche Bank liet weten proactief mee te werken aan het onderzoek en geen boete te verwachten. Dat kan er op duiden dat Deutsche Bank de zaak bekend heeft gemaakt bij de Europese Commissie. Ook Credit Suisse verklaarde mee te werken aan het onderzoek.

Het onderzoek richt zich volgens de commissie op bepaalde handelaren die via vooral chatrooms mogelijk commercieel gevoelige informatie met elkaar deelden en samenwerkten om prijzen te manipuleren. Het ging om de handel in staatsobligaties, leningen van Europese instellingen en obligaties van overheidsagentschappen in dollars.

Naar verluidt zijn er geen Nederlandse banken betrokken bij het onderzoek.

De commissie wijst erop dat het vermeende gedrag van de handelaren niet betekent dat deze praktijken alledaags zijn bij de handel in staatsobligaties. Ook staat de uitkomst van het onderzoek nog niet vast, aldus Brussel.

