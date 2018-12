Guy Verhofstadt: Facebook moet fake news-video verwijderen

donderdag 20 december 2018 , 8:25

gewijzigd

BRUSSEL (ANP/Belga) - De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt heeft in een brief aan Facebookbaas Mark Zuckerberg gevraagd om een door de Hongaarse overheid verspreide 'fake news' video te verwijderen van de sociale netwerksite. ,,De ongecontroleerde verspreiding van doelgerichte propaganda als deze op Facebook is onze democratieën en samenlevingen aan het vernietigen", waarschuwt hij.

Verhofstadt wordt opgevoerd in een filmpje over migratie. ,,We hebben migratie nodig", zo wordt de liberale fractieleider in het Europees Parlement geciteerd. Maar het fragment maakt deel uit van een langere quote uit een interview uit 2014, waarin Verhofstadt zegt: "we hebben migratie nodig, maar legale migratie. Momenteel hebben we het tegendeel. We hebben illegale migratie en mensensmokkel".

Volgens Verhofstadt is de video, die is gedeeld door de Hongaarse overheid, duidelijk verspreid met de bedoeling om ,,mensen te misleiden in een poging om shares, likes en clicks aan te moedigen". Bovendien is de content volgens hem ,,misleidend en gemaakt met de bedoeling om aan te zetten tot haat tegen migranten". Na de quote van Verhofstadt wordt in de video een link gelegd met terreuraanslagen en toenemende criminaliteit in Europa.

Verhofstadt vraagt niet alleen de verwijdering van de video, die sinds oktober op Facebook circuleert en al door drie miljoen mensen is bekeken. Hij dringt er bij Zuckerberg ook op aan dat elke Facebookgebruiker die de video heeft gezien een clip moet ontvangen waarin televisiestation Euronews uit de doeken doet hoe de vork precies in de steel zat. Het moet garanderen dat de Facebookgebruikers ,,op evenwichtige en feitelijke wijze" geïnformeerd worden.

