Michiel Rijsberman (Gedeputeerde D66): Brexit kan Urk 2000 banen kosten

woensdag 19 december 2018 , 17:37

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Als er geen goede afspraken komen, kan de brexit zorgen voor het verlies van 2000 banen op Urk. Dat betekent het faillissement van het dorp, dat bijna helemaal afhankelijk is van de visserij. Ook de visserijsector in Noord- en Zuid-Holland wordt zwaar getroffen.

Dat heeft de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66) woensdag onder de aandacht gebracht van Michel Barnier, brexit-onderhandelaar namens de EU. Rijsberman is vicevoorzitter van de brexitgroep van het Europese Comité van de Regio's. Volgens hem onderkent Barnier de belangen van de visserij. Hij overweegt een bezoek aan Urk begin volgend jaar.

Als Groot-Brittannië de EU verlaat, mogen Nederlandse vissers niet meer in Engelse wateren vissen. Juist voor de kust van Schotland wordt veel gevangen. Rijsberman: ,,Twee van de drie porties fish and chips in Engeland komen van Urk. Als er geen goede afspraken komen, zouden Nederlandse vissers voor elke vangst tweemaal de kosten van vervoer over de grens moeten betalen. Dat is onhaalbaar.''

Rijsberman heeft goede hoop dat de EU er alles aan gaat doen om de schade voor de vissers te beperken. Mogelijk komt er een compensatiefonds voor alle sectoren die door de brexit worden getroffen.

Terug naar boven