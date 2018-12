Geen maximum op Brits brexit immigratiesysteem

woensdag 19 december 2018 , 14:50

LONDEN (ANP/RTR) - De regering van het Verenigd Koninkrijk zal na de brexit geen plafond op de immigratiecijfers zetten. Wel zal het prioriteit geven aan hooggeschoolde arbeidskrachten en een speciale behandeling voor onderdanen van de Europese Unie beëindigen. Dat blijkt uit een beleidsdocument over het nieuwe immigratiesysteem dat woensdag door de regering is gepubliceerd.

Het doel is om de jaarlijkse netto migratie tot ,,duurzame niveaus'' te reduceren, zoals uiteengezet in de verkiezingsbelofte van de regerende Conservatieve Partij in 2017. Die belofte was om het jaarlijkse aantal migranten te verminderen tot onder de 100.000.

Geschoolde werknemers die naar het Verenigd Koninkrijk komen in het nieuwe systeem moeten door een bedrijf worden betaald. Het niveau van de minimum salarisdrempel zal worden bepaald na een consultatie met bedrijven komend jaar.

Verder komt er een overgangsregeling voor tijdelijke werknemers. Daardoor kunnen EU-onderdanen voor maximaal twaalf maanden naar het VK komen en werk zoeken. Deze maatregel wordt in 2025 opnieuw beoordeeld.

De regeling voor tijdelijke werknemers moet ,,ervoor zorgen dat bedrijven over het personeel beschikken dat ze nodig hebben en dat werkgevers soepel kunnen doorstromen naar het nieuwe immigratiesysteem'', zei minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid in een toelichting. De regeling zal ,,strikt beperkt'' zijn zonder rechten voor tijdelijke werkers om zich te vestigen of toegang te krijgen tot bepaalde publieke middelen.

