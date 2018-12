Brussel zet stappen voor no-dealbrexit

donderdag 20 december 2018 , 8:45

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is begonnen met de invoering van een actieplan voor het geval het Verenigd Koninkrijk op 30 maart zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Brussel heeft veertien tijdelijke noodmaatregelen in petto om de verwachte verstoringen voor burgers en bedrijfsleven het hoofd te bieden.

Een no-dealbrexit wordt steeds waarschijnlijker nu in het Britse Lagerhuis onvoldoende steun lijkt te zijn voor het brexitakkoord dat Theresa May in november met de EU sloot. Het Lagerhuis gaat er in de week van 14 januari over stemmen. ,,Gegeven de voortdurende onzekerheid is de commissie overgegaan tot het noodplan'', schrijft het dagelijks bestuur van de EU in een verklaring.

De maatregelen zijn met name gericht op het vliegverkeer, het gebied van de financiële dienstverlening en de douanes. ,,Dit zijn terreinen waar het absoluut nodig is om de vitale belangen van de EU te beschermen'', aldus de commissie.

Zo stelt ze een verordening voor waarmee bepaalde luchtdiensten tussen het VK en de EU voor twaalf maanden worden gewaarborgd. De Britten mogen daarbij heen-en-weer vliegen tussen een plaats in het Verenigd Koninkrijk en een vliegveld in de EU en weer terugkeren, maar niet meer tussen twee luchthavens binnen de EU vluchten uitvoeren, niet voor personen en niet voor goederen.

De commissie wil ook Britse ondernemers de kans geven om nog negen maanden na de uittreding goederen naar de EU te vervoeren, op voorwaarde dat het VK gelijkwaardige rechten verleent aan wegvervoerders uit de EU en dat er eerlijke concurrentievoorwaarden gelden.

