Europese Commissie: VS moet ombudsman voor privacy aanstellen

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie eist dat de Amerikaanse regering een permanente ombudsman aanstelt om te garanderen dat Europese klachten over in de VS opgeslagen persoonsgegevens goed worden opgelost. Als dat niet uiterlijk 28 februari is gebeurd, overweegt Brussel ,,gepaste maatregelen’’.

Vorig jaar al vroeg de commissie om een ombudsman die toeziet op correcte uitvoering van het privacyakkoord tussen de EU en Washington. Tevergeefs, vandaar dat de commissie nu een strengere toon aanslaat. Het akkoord bestaat uit afspraken over in de VS opgeslagen persoonsgegevens van Europeanen.

Het akkoord, het zogenoemde Privacy Shield, biedt volgens biedt volgens commissaris Andrus Ansip (digitale markt) op zichzelf ,,adequate bescherming''. Meer dan 3850 bedrijven, waaronder Google, Microsoft en IBM en veel kleine en middelgrote ondernemingen, passen het inmiddels toe, ruim 1400 meer dan vorig jaar, blijkt uit een evaluatie.

Het akkoord van 2016 is de opvolger van Safe Harbor dat EU-burgers volgens Europese rechters onvoldoende bescherming bood. Het geeft mensen het recht een klacht in te dienen als ze denken dat onvoorzichtig met hun gegevens wordt omgesprongen.

De commissie constateert dat de Amerikanen een aantal aanbevelingen uit Brussel hebben opgevolgd, zoals steekproeven om te controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Bij 21 van 100 willekeurig gecontroleerde bedrijven werden ,,issues" aangetroffen die inmiddels zijn opgelost, aldus Brussel.

