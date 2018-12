Nederlanders willen het liefst wintertijd

woensdag 19 december 2018 , 5:43

DEN HAAG (ANP) - Een groot deel van de Nederlanders wil het liefst altijd de wintertijd aanhouden. Uit een flitspeiling onder ruim 1800 mensen, uitgevoerd in opdracht van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken blijkt dat 41 procent voorstander is van de wintertijd. Van de ondervraagden heeft 27 procent een voorkeur voor de zomertijd. Slechts 24 procent wil doorgaan met het tweemaal per jaar verzetten van de klok.

,,De belangrijkste conclusie die ik uit de peiling trek, is dat het heel erg leeft onder de mensen", zegt minister Ollongren tegen de NOS. ,,De grootste groep kiest voor de wintertijd, maar ik vind het ook heel relevant dat er een groep is die zegt, ik kan eigenlijk heel goed uit de voeten met het verzetten van de klok." Volgens Ollongren heeft het kabinet meer tijd nodig om de effecten goed te laten onderzoeken.

De EU-landen besloten eind november het plan van om een einde te maken aan het verzetten van de klok uit te stellen tot tenminste april 2021.

