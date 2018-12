'Trump wilde vredesakkoord Servië en Kosovo'

dinsdag 18 december 2018 , 19:26

PRISTINA (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de leiders van Servië en Kosovo aangeboden hen in het Witte Huis te ontvangen om een potentieel ,,historisch vredesakkoord'' te vieren dat de twee zouden kunnen bereiken. Dat zei president Hashim Thaçi in een boodschap op Facebook, waarbij hij een kopie van de brief plaatste.

Door de Europese Unie tot stand gebrachte gesprekken tussen Servië en Kosovo hebben geen blijvende overeenkomst opgeleverd tussen de Balkanlanden die twee decennia geleden in oorlog waren. Beide landen moeten hun banden normaliseren om in aanmerking te komen voor het EU-lidmaatschap. Maar de relaties zijn juist verslechterd door de weigering van Servië om Kosovo als land te erkennen, deelname aan internationale organisaties te blokkeren en een permanente handelsblokkade in te stellen.

,,Falen om deze unieke kans te grijpen zou een tragische tegenvaller zijn'', schreef Trump in de brief, volgens Thaci's Facebookaccount. ,,Een andere kans voor een alomvattende vrede zal zich niet snel weer aandienen.''

De spanningen tussen de twee buurlanden laaiden deze maand weer op nadat Kosovo een wet had aangenomen om zijn lichtbewapende veiligheidsmacht om te vormen tot een leger. Servië ziet dat als een bedreiging voor de Servische minderheidsbevolking in Kosovo, dat in 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid uitriep.

