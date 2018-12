Opening Lelystad 2020 'steeds ingewikkelder'

dinsdag 18 december 2018 , 17:21

DEN HAAG (ANP) - Het streven is nog steeds om Lelystad Airport in 2020 te openen, maar het wordt wel ,,steeds ingewikkelder", zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag voorafgaand aan een debat over de luchthaven.

Lelystad moet vakantievliegverkeer van Schiphol overnemen zodat die zich kan richten op lucratieve intercontinentale vluchten. Het plan daartoe van de minister kreeg geen steun van de Europese Commissie. Er was verzet van de luchtvaartmaatschappijen.

De opening van Lelystad is al twee keer uitgesteld. Door de tegenslag uit Brussel wordt het steeds lastiger om 2020 te halen. De minister blijft daarnaar streven, maar om 2020 te halen moet er ook snel overeenstemming worden bereikt met de Europese Commissie. ,,Ik kan geen garantie geven."

In de coalitie is afgesproken dat Lelystad alleen vliegverkeer van Schiphol mag overnemen. Zelfstandige groei van de luchthaven is voor D66, CDA en ChristenUnie geen optie. Daarmee sluit binnen de regeringscoalitie alleen de VVD zelfstandige groei niet uit. Een ruime Kamermeerderheid wil geen zelfstandige groei.

Van Nieuwenhuizen zoekt nog steeds naar een oplossing waarbij Lelystad alleen vliegverkeer van Schiphol overneemt. Ze zei in het debat niet met een oplossing te komen waar de coalitiepartijen niet mee kunnen leven. ,,Die zijn vrij duidelijk geweest." Er is volgens haar ,,geen enkele sprake van een koerswijziging".

Het is nog niet zeker of ze tot overeenstemming komt met de Commissie. Maar ,,als ik nul kans zag had ik dat nu al gemeld". Ze kan geen termijn noemen wanneer er duidelijkheid komt.

Verder moet het volgens de minister lukken om de herindeling van het Nederlandse luchtruim in 2023 rond te hebben. Dat is belangrijk omdat er dan een einde komt aan de laagvliegroutes van Lelystad en bijbehorende overlast. De betrokken partners menen dat het haalbaar is, aldus Van Nieuwenhuizen.

