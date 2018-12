Boze Hongaren protesteren bij staatstelevisie

maandag 17 december 2018 , 21:20

BOEDAPEST (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Zo'n 2000 boze Hongaren hebben gedemonstreerd bij het hoofdkwartier van de staatstelevisie in Boedapest. Zij eisen een onafhankelijke rechtspraak en een vrije pers. Betogers scandeerden slogans tegen de Fidesz-partij van premier Viktor Orbán, terwijl ze oog in oog stonden met honderden agenten.

Het is de vijfde keer in minder dan een week tijd dat antiregeringsbetogers de straat op gaan in het Centraal-Europese land. De protesten waren een reactie op nieuwe wetgeving die werkgevers in staat stelt hun personeel vierhonderd uur per jaar laten overwerken. Ook verzetten betogers zich tegen de komst van een nieuw soort rechtbanken, die onder het ministerie van Justitie vallen.

Demonstranten verwijten de staatstelevisie een spreekbuis te zijn van de autoriteiten. Eerder waren twee onafhankelijke politici uit het gebouw gezet. Zij wilden in een studio een petitie voorlezen met kritiek op het regeringsbeleid. Parlementariër Bernadett Szél deelde via Facebook videobeelden waarop een worsteling is te zien tussen een andere politicus en beveiligers.

