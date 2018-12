CO2-afspraken auto's in EU toch strenger

maandag 17 december 2018 , 21:19

BRUSSEL (ANP/DPA) - Auto's in de Europese Unie moeten sneller schoon worden. Onderhandelaars van de EU-lidstaten en het Europees Parlement kwamen dat overeen. Personenauto's moeten nu in 2030 gemiddeld 37,5 procent minder uitstoten dan in 2021. Voor bestelwagens is de reductie 31 procent.

Het Europees Parlement had eerder ingezet op een reductie van 40 procent, maar de lidstaten kwamen in oktober op 35 procent uit. Na overleg kwam daar het compromis van 37,5 procent uit. Voor bestelwagens hadden de lidstaten eerder tot een reductie van 30 procent besloten.

De Europese auto-industrie had bij het vorige besluit al ontstemd gereageerd op een reductie van 35 procent. Branchevereniging ACEA vreesde in oktober al voor negatieve gevolgen voor zijn concurrentiepositie, werknemers in de sector en consumenten.

