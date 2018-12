Europese consumentenbond wil actie tegen slijm

maandag 17 december 2018 , 15:02

BRUSSEL (ANP) - De Europese consumentenorganisatie BEUC trekt in Brussel aan de bel over het speelgoed slijm. Uit onderzoeken in acht landen, waaronder Nederland, blijkt dat in 40 procent van de slijmmerken meer van de schadelijke stof boor zit dan wettelijk is toegestaan, aldus BEUC.

Boor kan volgens de koepelorganisatie op de korte termijn diarree, huidirritaties en braken veroorzaken. Het bij jonge kinderen en tieners populaire slijmerige speelgoed kan ook de vruchtbaarheid aantasten en tot hormoonverstoringen op latere leeftijd leiden. Eind november waarschuwde de Consumentenbond al dat slijm niet altijd veilig is, zeker niet voor kinderen onder de zes jaar.

In een brief aan de Europese Commissie wijst BEUC erop dat slijmproducten die niet aan de regels voldoen volop te koop zijn in de EU, ook online. De organisatie vraagt Brussel de autoriteiten in de lidstaten hiervan op de hoogte te stellen en hen tot actie aan te sporen. Dat is volgens BEUC dringend nodig omdat tot nu toe nauwelijks alarm is geslagen over onveilig slijm.

