122 miljoen EU-steun Syrische vluchtelingen

maandag 17 december 2018 , 14:24

Bron: European Commission DG ECHO - flickr

BRUSSEL (ANP) - De EU steekt 122 miljoen euro in projecten voor Syrische vluchtelingen in Jordanië, Irak en Turkije. Het geld is bedoeld voor toegang tot onderwijs en gezondheidszorg en komt uit een fonds speciaal voor de 5,6 miljoen Syrische vluchtelingen in de regio.

Van het totaalbedrag gaat 83 miljoen euro naar Syrische vluchtelingen en kwetsbare gemeenschappen in Jordanië. Studenten die hun studie vanwege de oorlog hebben moeten afbreken komen in aanmerking voor een beurs om aan een Jordaanse universiteit de draad op te pakken.

In Turkije komt 27 miljoen euro beschikbaar om vluchtelingen te helpen te voorzien in hun levensonderhoud, deels in de vorm van microleningen. In Irak wordt voor 9,5 miljoen euro in projecten gestoken voor cruciale gezondheidszorg voor moeders en kinderen.

In totaal heeft de EU al 1,6 miljard euro beschikbaar gesteld voor Syrische vluchtelingen in de regio, onder meer om via opleidingen en trainingen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

