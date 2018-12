Duizenden Hongaren betogen tegen Orban

zondag 16 december 2018 , 17:40

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Duizenden Hongaren hebben in de ijskoude hoofdstad Boedapest gedemonstreerd tegen een nieuwe arbeidswet en de in hun ogen toenemende autoritaire regeerstijl van minister-president Viktor Orban.

De demonstratie had als titel 'Gelukkig kerstfeest meneer de premier". De demonstranten, vooral aanhangers van linkse partijen en studenten, riepen onder meer leuzen voor behoud van de onafhankelijke rechtsspraak en zwaaiden met Europese vlaggen.

In de nieuwe arbeidswet mogen werkgevers van hun werknemers 400 uur overwerk per jaar eisen. Critici noemen de wet een ,,slavenwet''. De regering heeft ook een wet aangenomen om nieuwe administratieve rechtbanken op te richten die recht spreken over gevoelige kwesties zoals de kieswet, protesten en corruptie. De demonstranten zien die rechtbanken vooral als plaatsen waar beslissingen ten faveure van de regering worden genomen.

Orban is vaak in botsing gekomen met Brussel omdat hij een systeem heeft opgebouwd dat zijn critici als autocratisch beschouwen. Met dat systeem heeft hij zijn controle over de rechtbanken en de media versterkt.

