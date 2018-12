Rust teruggekeerd na roerige mars in Brussel

zondag 16 december 2018 , 16:26

BRUSSEL (ANP/Belga) - De rust in de Belgische hoofdstad Brussel is teruggekeerd nadat tijdens de Mars tegen Marrakesh rellen waren uitgebroken. De manifestatie verliep aanvankelijk zonder incidenten, maar na de toespraken op Schumanplein werd de sfeer toch grimmig. Relschoppers gooiden met stenen en dranghekken en belaagden een tv-verslaggeefster.

Nadat een ruit van een gebouw van de Europese Commissie was gesneuveld, reageerde de politie met traangas en de inzet van een waterkanon en dreef zo de betogers uiteen. Zeker vijftig betogers zijn opgepakt.

Volgens de Belgische autoriteiten hadden rond het middaguur 5500 mensen zich verzameld in centrum van hoofdstad om mee te doen aan de mars. Voor de tegendemonstratie kwamen duizend betogers opdagen. De politie begeleidde de optocht en had veel mensen op de been om zo nodig in te grijpen.

Terug naar boven