Sturgeon gelooft in motie van wantrouwen

zondag 16 december 2018 , 11:58

BREXIT

LONDEN (ANP) - De Schotse premier Nicola Sturgeon is van mening dat een motie van wantrouwen tegen de regering van Theresa May een goede kans van slagen heeft in het Britse parlement. Ze spoorde met haar uitspraak Labour aan die motie in te dienen. Dat besluit zou tevens een duidelijke stellingname van de grootste oppositiepartij betekenen.

,,Ik denk dat een motie van wantrouwen momenteel succes kan hebben. Deze regering is zwak en onstabiel en dat wordt met de dag erger'', zei Sturgeon zondag op Sky News. Over de brexitdeal merkte ze eerder al op dat als die wordt afgewezen er een tweede referendum moet komen.

