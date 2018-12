Akkoord op VN-klimaattop in Katowice

zaterdag 15 december 2018 , 22:29

KATOWICE (ANP/RTR/DPA) - Op de VN-klimaattop in het Poolse Katowice is - een dag later dan gepland - een akkoord gesloten over uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. De bijna 200 deelnemende landen voerden sinds begin deze maand overleg, dat moeizaam verliep.

Het akkoord werd vrijdag al verwacht, maar bleef toen uit.

In Parijs spraken leiders van een groot deel van de wereld af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot maximaal 2 graden ten opzichte van het tijdperk voor de industrialisatie. Het streven is minder dan 1,5 graad.

De landen hebben in Polen met elkaar geprobeerd te omschrijven hoe die afspraken kunnen worden uitgevoerd. Het gaat onder meer over het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide en het helpen van arme landen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering.

De afspraken zijn ,,duizend kleine stapjes vooruit. U kunt trots zijn", zei de voorzitter van de top, de Pool Michal Kurtyka. De volgende klimaattop is in december 2019 of januari 2020 in Chili.

