Nieuwe protesten tegen Hongaarse 'slavenwet'

vrijdag 14 december 2018 , 1:04

BOEDAPEST (ANP/RTR) - Boze Hongaren zijn donderdag opnieuw de straat opgegaan om te demonstreren tegen de regering. Zo'n drieduizend betogers verzamelden zich buiten het parlement en blokkeerden later een van de bruggen over de Donau.

De demonstranten scandeerden slogans als ,,Orbán, loop naar de hel'' en ,,vieze Fidesz''. Bij het parlement zette de politie traangas in toen het de betogers lukte om door een politiebarricade te breken.

De Hongaren zijn boos over wetgeving die het parlement woensdag aannam en die werkgevers in staat stelt om hun personeel jaarlijks tot 400 uur te laten overwerken, fors meer dan voorheen. Critici spreken over een 'slavenwet'. Ook stemde het parlement in met plannen om een nieuw administratief hooggerechtshof op te zetten, dat onder direct toezicht staat van de minister van Justitie. Gevreesd wordt dat zo de onafhankelijkheid van de rechtspraak wordt ondermijnd en de rechtspositie van burgers verslechtert.

Terug naar boven