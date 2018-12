Europese sancties tegen Moskou verlengd

donderdag 13 december 2018 , 18:45

BRUSSEL (ANP) - De economische sancties die de Europese Unie tegen Rusland heeft lopen worden met zes maanden verlengd . De 28 regeringsleiders van de lidstaten hebben daar unaniem mee ingestemd op een top in Brussel, liet EU-president Donald Tusk weten.

De strafmaatregelen werden in 2014 ingesteld vanwege de steun van Moskou aan pro-Russische rebellen in Oekraïne en de inlijving van de Krim. Europa heeft de sancties gekoppeld aan het vredesplan van Minsk. De leiders van Duitsland en Frankrijk vertelden hun collega’s opnieuw dat het akkoord niet wordt nageleefd. Volgens Tusk is er geen enkele vooruitgang.

Vanwege de sancties is de Europese kapitaalmarkt niet toegankelijk voor een reeks Russische energiebedrijven, defensieondernemingen en banken. Ook de export van technologisch gevoelige goederen is beperkt.

Voor aanscherping van de sancties vanwege de recente Russische acties tegen Oekraïne in de Zee van Azov is onvoldoende steun.

