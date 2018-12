Transavia vangt bot bij Europees Hof

donderdag 13 december 2018 , 17:49

LUXEMBURG (ANP) - Transavia moet onterecht ontvangen staatssteun uit Frankrijk definitief terugbetalen. De vliegmaatschappij had beroep aangetekend tegen een beslissing van de Europese Commissie, maar de maatregel blijft ook voor het Europees Hof van Justitie staan.

De zaak draait om afspraken tussen Transavia en het regionale vliegveld van Pau. De budgetvlieger hoefde minder te betalen voor het gebruik van de luchthaven dan de feitelijke kosten. Daarmee werd de concurrentie benadeeld, dus was er volgens Brussel sprake van onterechte steun. De Europese Commissie droeg Transavia in 2014 op 400.000 euro terug te betalen aan de Franse overheid.

Transavia was het daar niet mee eens. In het verweer voor de hoogste Europese rechter stelde het luchtvaartbedrijf onder meer dat het ging om afspraken met de lokale Kamer van Koophandel, die geen overheidsinstantie zou zijn. De rechters gingen daar niet in mee, omdat het beleid van de Kamer van Koophandel wel degelijk wordt aangestuurd vanuit de overheid.

