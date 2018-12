EU-leiders betuigen steun aan Oekraïne

donderdag 13 december 2018 , 15:53

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van de EU-landen zullen op hun top steun betuigen aan Oekraïne. Ze staan klaar om meer hulp te geven aan het land dat al jaren in conflict is met Rusland, met name aan de regio's die daar het meest onder te lijden hebben.

Voor aanscherping van de sancties vanwege de recente Russische acties tegen Oekraïne in de Zee van Azov ontbreekt volgens diplomaten de benodigde unanimiteit. Wel zeggen de leiders in de ontwerpconclusies dat ze ,,uiterst bezorgd’’ zijn over de situatie. Drie Oekraïense schepen werden vorige maand met de nodige agressie in beslag genomen en 23 zeelieden van hun vrijheid beroofd. ,,Er is geen enkele rechtvaardiging voor militair geweld door Rusland'', aldus de leiders.

De leiders vragen om de onmiddellijke vrijlating van de zeelui en teruggave van de schepen. Ook herhalen ze dat ze pal staan voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne en de inlijving van de Krim door Rusland nooit zullen erkennen.

De EU maakte 4 miljoen euro extra vrij voor humanitaire hulp aan Oost-Oekraïne, werd eerder op de dag bekend, waarmee het totaal sinds 2014 op 116 miljoen euro komt. Het geld is onder meer bedoeld voor kachels, voedselhulp, reparatie van huizen en ontmijningsprojecten.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven