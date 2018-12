May wil 'deze deal over de streep trekken'

donderdag 13 december 2018 , 14:45

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - ,,We moeten deze deal over de streep trekken''. De Britse premier Theresa May zei dat voor aanvang van de EU-top waar ze hoopt politieke en juridische garanties te krijgen die voldoende zijn voor het Britse parlement om het brexitakkoord goed te keuren.

May was de afgelopen dagen bij verscheidene regeringsleiders, onder wie premier Mark Rutte, op bezoek om te kijken hoeveel ruimte er is. Heronderhandeling is niet aan de orde, maar EU-leiders zijn wel bereid een verhelderende tekst aan te nemen. Daarin zou moeten staan dat ook de EU geen harde grens wil tussen Ierland en Noord-Ierland.

De Britse minister-president zei niet een ,,onmiddellijke doorbraak'' te verwachten, maar wil er zo snel mogelijk mee aan de slag om de vorige maand met de 27 andere EU-landen beklonken deal door het Lagerhuis te krijgen. Ze zou uiterlijk 21 januari een stemming in het parlement beogen.

In de ochtend had ze al een ontmoeting met de Ierse premier Leo Varadkar. ,,Ik ben dankbaar voor de aanzienlijke steun van de collega’s’’, aldus May. Maar ze heeft ook ,,luid en duidelijk'' zorgen gehoord. Net zoals de EU bereidt ook het Verenigd Koninkrijk zich voor op een vertrek zonder deal, voegde May eraan toe.

