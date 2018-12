Duitsland mag geen buscontroles eisen

donderdag 13 december 2018 , 10:29

Bron: Wikimedia Commons

LUXEMBURG (ANP) - Duitsland mag niet van internationale busondernemingen eisen dat zij de papieren van hun passagiers controleren als zij naar Duitsland reizen vanuit een ander EU-land. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald.

Duitsland eiste op straffe van een dwangsom dat de busondernemingen passagiers bij het instappen controleren op hun paspoort en verblijfsvergunning. Dat was om tegen te gaan dat mensen zonder papieren Duitsland in konden komen.

Volgens het hof is dat echter in strijd met het verdrag van Schengen over vrije verkeer binnen de EU. De controles bij het instappen werken als een grenscontrole en dat mag volgens het hof niet.

De zaak werd in Duitsland aanhangig gemaakt door transportondernemingen in Duitsland en Spanje. De Duitse rechter vroeg het hof vervolgens om een uitspraak.

