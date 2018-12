EU-top in de ban van de brexit

donderdag 13 december 2018 , 4:00

BRUSSEL (ANP) - De traditionele decembertop van regeringsleiders en presidenten, donderdag en vrijdag in Brussel, is in de ban van de brexit. De Britse premier Theresa May zal de andere leiders uitleggen welke problemen het Britse parlement heeft om het brexitakkoord te kunnen goedkeuren. De EU zal als handreiking mogelijk conclusies aannemen die het akkoord verduidelijken.

De top begint donderdag zonder May om 15.30 uur. De leiders praten voor het eerst over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. De EU moet het straks zonder de bijdrage van Londen doen, een aderlating van zo'n 12 miljard euro per jaar. Besluiten worden nog niet genomen.

May mag hierna haar zegje doen. Een persconferentie volgt om 19.00 uur van EU-president Donald Tusk en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Om 19.30 uur gaan alle 28 aan tafel en bespreken het buitenland, waaronder Rusland. Na het eten vertrekt May en bepalen de 27 hoe ze het Lagerhuis met het brexitakkoord hopen te kunnen helpen.

Vrijdagmorgen is vanaf 10.00 uur gewijd aan een reeks onderwerpen, waaronder migratie, veiligheid en klimaat. Om één uur begint een Eurotop zonder May maar met de niet-eurolanden. De leiders nemen besluiten over de versterking van de eurozone. Vanaf 15.30 uur zijn er afsluitende persconferenties.

Terug naar boven