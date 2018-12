Grote rol brievenbusfirma's in Nederland

donderdag 13 december 2018 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Het grootste deel van de buitenlandse investeringen in Nederland stroomt via brievenbusfirma's het land weer uit. Het gaat om ongeveer 80 procent van de 4587 miljard euro die vorig jaar Nederland binnenkwam, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er zijn ruim 14.000 van dergelijke brievenbusfirma's. Vier op de vijf hebben geen daadwerkelijke economische activiteit in Nederland. Het merendeel van de brievenbusfirma's werd door bedrijven opgericht om zo min mogelijk belasting te betalen.

In 2017 werd zo 3665 miljard euro weer Nederland uitgevoerd. Iets meer dan de helft van de investeringen werd buiten de Europese Unie gedaan. Relatief vaak ging geld naar Azië en Oceanië, met name naar India, Hongkong, China, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook Mexico, Argentinië en de Kaaiman-eilanden zijn populair.

Nederland is een van de landen die de meeste belastingverdragen heeft met andere landen. Het merendeel daarvan betreft bovendien dubbelbelastingverdragen die voorkomen dat een multinational in meerdere landen belasting moet betalen over dezelfde activiteiten.

