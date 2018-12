Conte: begrotingstekort 2,04 procent

woensdag 12 december 2018 , 19:25

BEGROTING ITALIË

BRUSSEL (ANP) - De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft in Brussel voorgesteld het begrotingstekort van zijn land voor 2019 te verlagen naar 2,04 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Hij zei dat na afloop van een ontmoeting met Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Een woordvoerder van de commissie zei alleen dat ,,er goede vooruitgang is geboekt''. De nieuwe voorstellen zullen ,,worden beoordeeld''. Brussel en Rome zijn in ,,dialoog'' sinds de commissie de Italiaanse ontwerpbegroting in oktober afkeurde en in november een ' aangepaste' versie opnieuw. Daarin stond een begrotingstekort van 2,4 procent.

De commissie wil dat de rechtspopulistische regering de cijfers ,,substantieel’’ aanpast om onder een strafprocedure uit te komen. De begroting wijkt ,,serieus’’ af van de afspraken over overheidstekort en staatsschuld. De Eurogroep, inclusief minister Wopke Hoekstra (Financiën), steunt de commissie in haar pogingen om Rome op het rechte pad te krijgen.

