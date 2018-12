May houdt er na haar ambtsperiode mee op

woensdag 12 december 2018 , 18:50

BREXIT

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Theresa May heeft de parlementariërs van haar Conservatieve partij in een toespraak gezegd dat ze na haar huidige ambtsperiode geen leider van de partij meer wil zijn. Ze leidt naar eigen zeggen ,,de partij niet meer de volgende verkiezingen in''. Er mogen volgens haar echter geen vervroegde verkiezingen komen. De volgende parlementsverkiezingen staan in mei 2022 op de agenda.

May ligt in eigen partij onder vuur over haar overeenkomsten met de Europese Unie over beëindiging van het Britse lidmaatschap van de unie in maart. Een groep Conservatieve parlementariërs wil May wegstemmen en een andere partijleider en premier. Maar de angst dat dit tot nog meer politieke chaos leidt, is volgens Britse media groot onder de 317 parlementsleden, die woensdagavond over het lot van hun premier stemmen.

