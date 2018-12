Donors Conservatieven willen dat May blijft

woensdag 12 december 2018 , 18:31

BREXIT

LONDEN (ANP) - Vooraanstaande donors van de Conservatieve partij hebben aangedrongen op steun voor de Britse premier May, bericht SkyNews woensdag. Ze stellen in een brief dat ,,een wijziging van de leiding (van partij en land) de onderhandelingen over het vertrek uit de EU zal beschadigen en ongewenste gevolgen heeft voor het land en voor de brexit en bovendien het risico met zich meedraagt van een regering-Corbyn''. De links-radicale Jeremy Corbyn van de partij Labour is de voornaamste oppositieleider.

De Conservatieve partij houdt een stemming over het lot van May. Zij lijkt haar overeenkomst met de Europese Unie over de brexit niet door het parlement te kunnen loodsen. Boze partijgenoten hebben betoogd dat haar brexitdeal niet deugt en hebben voorgesteld May weg te stemmen.

Maar door de angst voor nog meer 'brexitchaos' en voor een linkse regering onder leiding van Corbyn lijkt May in staat de meeste van de 317 Conservatieve parlementariërs achter zich te krijgen. Ze zou mogelijk beloven voor de komende verkiezingen op te stappen. SkyNews heeft van ruim 170 parlementsleden gehoord dat ze achter May staan. Dat is voldoende steun voor de premier.

