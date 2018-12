Italiaanse vicepremier wijst op tekort Parijs

woensdag 12 december 2018 , 17:18

ROME (ANP) - Als de Fransen een groter begrotingstekort dan voorzien kunnen hebben, waarom Italië dan niet? Deze vraag stelde de Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Premier Giuseppe Conte overlegt met voorzitter Juncker van de Europese Commissie (EC) over de begrotingsvoorstellen van Italië.

De commissie wees de Italiaanse plannen eerder af en dreigt met sancties. Volgens de EC zou het onder hoge schulden gebukt gaande Italië niet meer moeten uitgeven, maar het begrotingstekort fors moeten terugdringen tot onder 2 procent van het bruto binnenlands product.

In de afgewezen plannen van Rome stond 2,4 procent. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica is Conte nu in Brussel met een nieuw plan dat een tekort van 2 procent voorziet. Salvini beklemtoonde dat zijn land niet anders behandeld mag worden dan Frankrijk dat dreigt af te stevenen op een tekort van boven de 3 procent.

