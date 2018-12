Europees akkoord over rampenbestrijding

woensdag 12 december 2018 , 17:17

STRAATSBURG (ANP) - Of het nu bosbranden, aardbevingen of overstromingen zijn, Europa wil natuurrampen beter en sneller te lijf kunnen gaan. Een gezamenlijke reservepool met blusvliegtuigen, boten, waterpompen, veldhospitalen en medische en technische teams moet ervoor zorgen dat een EU-land niet alles alleen hoeft op te knappen.

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord gesloten over dit zogenoemde rescEU-programma. De Europese Commissie kwam daar vorig jaar mee omdat vrijwillige hulp van lidstaten niet langer zou volstaan. Rampen zouden ,,steeds vaker en gelijktijdig voorkomen, en ernstiger worden''.

De commissie houdt de controle en beslist over de inzet van de middelen. Er is ruim 200 miljoen euro beschikbaar. Kosten die lidstaten maken om materieel te moderniseren of repareren worden voor driekwart vergoed.

Er komt nu structurele capaciteit en betere coördinatie, verwelkomt EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing) het akkoord. ,,Dit is een Europese oplossing voor een Europese uitdaging.’’ Het nieuwe instrument kan ook worden ingezet voor rampenbestrijding in IJsland, Noorwegen, Servië, Macedonië, Montenegro en Turkije.

