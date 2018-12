EU-parlement stil voor slachtoffers Straatsburg

woensdag 12 december 2018 , 12:48

Bron: © Martijn Schukkink

STAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft woensdag in Straatsburg een minuut stilte in acht genomen om de slachtoffers van de schietpartij op de kerstmarkt in de Franse stad te gedenken. Daarbij kwamen dinsdag zeker drie mensen om het leven en vielen meer dan tien gewonden.

Veel leden en medewerkers waren nog aan het werk in het parlement ten tijde van de schietpartij. Het parlement kondigde een ‘lockdown’ af, waardoor zij het gebouw pas laat in de nacht mochten verlaten.

De Franse en Europese vlaggen bij het parlement hangen halfstok. Ook bij de Europese instellingen in Brussel is dat het geval.

Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun geliefden. Hij noemde Straatsburg een symbool van vrede en verzoening. De Italiaan had het over ,,een aanval op onze manier van leven''. ,,Vrijheid en democratie zullen het altijd winnen van geweld, misdaad en terreur'', aldus Tajani. Verscheidene sprekers stelden dat de aanslag niet alleen op Frankrijk was gericht, maar op heel Europa.

De Franse autoriteiten beschouwen de aanslag als een terroristische daad. De dader is nog voortvluchtig.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven