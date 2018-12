Stemming over toekomst May

woensdag 12 december 2018 , 10:40

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Vanavond stemmen de Britse Conservatieven over de motie van wantrouwen tegen premier Theresa May. Gisteren werd bekend dat de indiener van de motie, Jacob Rees-Mogg, voldoende brieven had verzameld om de motie in stemming te brengen.

Bij onvoldoende steun van haar partij zal May op moeten stappen. De partij zal dan nieuwe leiderschapsverkiezingen uitroepen. Als May de stemming overleefd, dan mogen er het komend jaar geen moties van wantrouwen tegen haar worden ingediend. Mocht ze met een heel kleine meerderheid winnen, dan zou ze er zelf voor kunnen kiezen om op te stappen. Die kans is volgens de BBC niet zo groot.

In een verklaring voor de pers stelde May dat ze de strijd ,,met alles wat ik heb'' aangaat.

Aanleiding voor de vertrouwensstemming is het Brexitakkoord. Veel Britse parlementariërs, zowel binnen de Conservatieve als andere partijen, zijn ontevreden over het bestaande akkoord. May blijft erbij dat de huidige overeenkomst de best mogelijke optie is.

De stemming vindt vanavond plaats tussen 19.00 en 21.00u Nederlandse tijd. Voorafgaand zal de premier haar partijgenoten toespreken.

Bron: ANP, BBC

