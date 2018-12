Doden bij schietpartij in Straatsburg

dinsdag 11 december 2018 , 22:32

STRAATSBURG

STRAATSBURG (ANP) - Door een schietpartij zijn dinsdagavond in het Franse Straatsburg zeker twee doden gevallen. Franse media maken melding van drie doden. Elf mensen raakten gewond door het incident in de buurt van een kerstmarkt in het centrum van de stad. De politie heeft tegen het Duitse persbureau DPA gezegd uit te gaan van een terroristische daad.

De politie weet wie de schutter is, hij is bekend vanwege criminele activiteiten. Hij is nog voortvluchtig en zou gewond zijn. De omgeving van Place Kléber, waar het gebeurde, is afgesloten. Iedereen in het gebied moet binnen blijven. Ook het Europees Parlement in de stad is afgesloten.

President Emmanuel Macron wordt op de hoogte gehouden; de minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner is op weg naar Straatsburg.

,,Er waren geweerschoten en overal rennende mensen," vertelde een lokale winkelier aan de Franse nieuwszender BFM TV. ,,Het duurde ongeveer 10 minuten." De kerstmarkt was uit voorzorg al zwaar bewaakt. Auto’s mochten niet in de buurt komen en bezoekers moesten hun tassen laten controleren.

In de zomer van 2016 reed een vrachtwagen in op mensen tijdens een vuurwerkshow op een strandboulevard in Nice, 84 mensen kwamen daarbij om. In november 2015 werden in Parijs meer dan 130 mensen gedood bij een reeks aanslagen op onder meer het Bataclan-concertgebouw en andere locaties. In Parijs werden eerder dat jaar ook dodelijke aanslagen gepleegd op het satirische weekblad Charlie Hebdo en een joodse winkel.

