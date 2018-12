dinsdag 11 december 2018 , 21:43

STRAATSBURG

STRAATSBURG (ANP/DPA) - Na de schietpartij in het centrum van Straatsburg is het Europees Parlement afgesloten in de stad. Niemand mag het gebouw verlaten. Werknemers werden gewaarschuwd via een bericht naar hun mobiele telefoon, zei een woordvoerster dinsdag.

