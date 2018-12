Tusk: EU wil May helpen maar de vraag is hoe

dinsdag 11 december 2018 , 19:23

BREXIT

BRUSSEL (ANP) - De 27 EU-landen willen premier Theresa May helpen om de brexitdeal door het Britse parlement te krijgen. ,,De vraag is hoe'', twitterde EU-president Donald Tusk na afloop van zijn ,,lange en eerlijke discussie'' met de Britse premier in Brussel in de aanloop naar de EU-top donderdag over de brexit. ,,Het is duidelijk dat de 27 willen helpen.''

May is een rondreis langs een aantal hoofdsteden begonnen om steun te krijgen voor aanpassingen in het vorige maand beklonken scheidingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Volgens haar is ze pas aan het begin van de gesprekken met Europese leiders en kan ze daarom geen nieuwe datum geven voor een stemming in het Lagerhuis over het principeakkoord. Maandag besloot ze af te zien van een stemming omdat ze vreesde onvoldoende steun te krijgen.

