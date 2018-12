Brussel onderzoekt telecomovernames 4 landen

dinsdag 11 december 2018 , 17:00

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt een diepgravend onderzoek in naar de beoogde overname in vier Europese landen van activiteiten van kabelbedrijf Liberty Global door telecomgigant Vodafone. Het gaat om Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Met name in die eerste twee landen vreest Brussel dat de overname de concurrentie vermindert.

Vodafone biedt in Tsjechië, Hongarije en Roemenië vooral mobiele telefonie aan, terwijl Liberty daar diensten voor vaste telefonie via de kabel levert. In Duitsland zijn beide ondernemingen zowel met telefonie als televisie actief op het kabelnet, maar in verschillende regio’s.

,,Het is belangrijk dat alle consumenten in de EU toegang hebben tot betaalbare en kwalitatieve telefoon- en televisiediensten’’, zegt EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). Het onderzoek moet zeker stellen dat de overnames niet leiden tot hogere prijzen en minder keuze voor consumenten, aldus de Deense. Zij heeft tot 2 mei om een besluit te nemen.

In Nederland zijn kabeltelevisiebedrijf Ziggo en Liberty Globals dochterbedrijf UPC al samengesmolten.

Terug naar boven