Merkel tornt niet aan brexitakkoord

dinsdag 11 december 2018 , 16:54

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP/DPA) - Aan het concept-brexitakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië wordt niet getornd. Dat was de boodschap die de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Britse premier Theresa May gaf tijdens het bezoek van May aan Berlijn dinsdag.

,,We hebben gezegd dat er geen verdere opening van het terugtrekkingsakkoord komt'', zei Merkel na afloop. Maar volgens de bondskanselier zijn er eventueel toch oplossingen.

Als belangrijkste knelpunt ziet Merkel de garantie dat er een open grens blijft tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit. Het gaat er volgens Merkel nu om de Britten meer zekerheid te geven voor het geval het land langer in een overgangsperiode zit waarin het minder handelingsvrijheid heeft wat betreft economische politiek.

May bezocht Merkel nadat zij eerder op de dag in Den Haag een werkontbijt had genuttigd samen met premier Mark Rutte.

